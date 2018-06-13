Аналитики: Федерер победит Мишу Зверева на турнире в Штутгарте

Согласно котировкам, у немца не много шансов в этом матче. Победа Федерера оценивается коэффициентом 1.13, победа с форой «-4,5» гейма — 1.95. Если Зверев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 5.75. На то, что он сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.75.