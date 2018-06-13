Ещё
Федерер одержал волевую победу над М. Зверевым во втором круге в Штутгарте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерер одержал волевую победу над М. Зверевым во втором круге в Штутгарте 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Штутгарте (Германия). Во втором круге первый номер посева обыграл немца Мишу Зверева со счётом 3:6, 6:4, 5:2. Для уроженца Базеля этот поединок стал первым, проведённым с марта.
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Федерер выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зверева 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
За выход в полуфинал соревнований в Германии Федерер поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).
Чемпионат.com: последние новости
Надаль обошёл Федерера по количеству титулов, завоёванных к 32 годам Надаль сыграл «Матч века» против Супер Марио Согласно котировкам, Медведев выиграет у Бхамбри на турнире в Хертогенбосхе
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены482
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей107
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами384
Тест: Из какой страны болельщик?14
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова84
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение