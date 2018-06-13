Федерер одержал волевую победу над М. Зверевым во втором круге в Штутгарте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Штутгарте (Германия). Во втором круге первый номер посева обыграл немца Мишу Зверева со счётом 3:6, 6:4, 5:2. Для уроженца Базеля этот поединок стал первым, проведённым с марта. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Федерер выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зверева 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча. За выход в полуфинал соревнований в Германии Федерер поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).