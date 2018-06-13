Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, сообщает "Советский спорт".
За один час 33 минуты Федерер сломил сопротивление представителя Германии Миши Зверева со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Швейцарец совершил пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из десяти.
Ранее Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе.
Теннис. Штутгарт (Германия). 2-й круг Роджер Федерер (Швейцария) — Миша Зверев (Германия) — 3:6, 6:4, 6:2