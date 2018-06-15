Федерер вышел в полуфинал турнира в Штутгарте

В четвертьфинале швейцарец переиграл представителя Аргентины Гидо Пелью со счетом 6:4, 6:4.

"Я контролировал игру и отлично подавал. В течение всего матча я не давал Пелье много возможностей завязать борьбу в розыгрышах на моей подаче. Я старался играть агрессивно. Вроде бы, это сработало", — сказал Федерер.

В 1/2 финала швейцарский теннисист встретится с Ником Кирьосом из Австралии.

Ранее Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Хертогенсбохе.

Теннис. Штутгарт (Германия). 1/4 финала Роджер Федерер (Швейцария) — Гидо Пелья (Аргентина) — 6:4, 6:4