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Симон разгромил Виолу в Штутгарте, проиграв всего три гейма
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Симон разгромил Виолу в Штутгарте, проиграв всего три гейма 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Француз Жиль Симон разгромил итальянца Маттео Виолу (Q) в первом круге турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) — 6:0, 6:3. По личным встречам Жиль повёл со счётом 2-0.
Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Симон ни разу не подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Виолы 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Эйсов у него тоже не было.
Следующий соперник француза станет известен по итогам матча между испанцем Фелисьяно Лопесом (8) и сербом Виктором Троицки.
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