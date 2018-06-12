Симон разгромил Виолу в Штутгарте, проиграв всего три гейма

Француз Жиль Симон разгромил итальянца Маттео Виолу (Q) в первом круге турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) — 6:0, 6:3. По личным встречам Жиль повёл со счётом 2-0.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Симон ни разу не подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Виолы 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Эйсов у него тоже не было.