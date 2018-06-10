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Южный может встретиться с Федерером во втором круге в Штутгарте
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Южный может встретиться с Федерером во втором круге в Штутгарте 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия).
Россиянин Михаил Южный (Q) в первом круге встретится с немцем Мишей Зверевым. Победитель этого поединка во втором круге сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, посеянным под первым номером.
Штутгарт. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке турнира
Михаил Южный (Россия, Q) — Миша Зверев (Германия)
Жиль Симон (Франция) — Маттео Виола (Италия, Q)
Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 6)
Мартон Фучович (Венгрия) — Денис Кудла (США, Q).
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