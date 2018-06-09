Южный успешно стартовал в квалификации турнира в Штутгарте

Россиянин Михаил Южный преодолел барьер первого круга квалификационного турнира в Штутгарте. В двух партиях Михаил обыграл представителя Франции Давида Геза — 6:2, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. На счету Южного 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7 имевшихся. На счету Геза 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк из 7 имевшихся.