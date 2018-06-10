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Южный вышел в основную сетку турнира в Штутгарте, обыграв Герасимова
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Южный вышел в основную сетку турнира в Штутгарте, обыграв Герасимова 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Михаил Южный (1) уверенно прошёл квалификацию турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия). В финальном раунде отборочных соревнований этого травяного турнира Михаил победил белоруса Егора Герасимова со счётом 6:3, 6:2.
Поединок продолжался ровно час. Южный выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. В активе Герасимова 2 подачи навылет. Ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов у него не было.
Соперник Михаила в основной сетке определится позже, после завершения всех четырёх отборочных матчей.
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