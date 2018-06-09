Как заработать на финале «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль уже давно сделал свое имя синонимом слова «грунт», не позволяя себе поражений на данном покрытии из года в год, почему главным соперником испанца вполне можно называть его самого, а его матчи — «боем с тенью»: мир меняется кардинально, а победы Надаля на песке и глине не прекращаются.

По словам Надаля, поклонники тенниса не должны считать его 11-й выход в финал Открытого чемпионата Франции простым, завтрашний день станет для него особенным, и он им насладится в любом случае, ведь его соперник, австриец Доминик Тим — один из лучших в мире «грунтовиков».

«В финале нужно сражаться, нужно быть готовым к битве. Надеюсь, что я смогу победить его», — скромно завил Надаль, за три года проигравший во Франции лишь один сет — в четвертьфинале нынешнего года аргентинцу Диего Шварцману

Последнее же поражение приключилось с испанцем аж в 2015 году. Тогда его переиграл один из лучших современных теннисистов Новак Джокович , причем победа серба все равно стала сенсацией.

Однако невероятная статистика испанца не означает, что у его конкурента за 11-ю победу на «Ролан Гаррос» нет никаких шансов. Надаль практически лишен способности проигрывать решающие матчи: если он и проигрывает на «Ролан Гаррос», то лишь на ранних стадиях турнира — в третьем и четвертом кругах и четвертьфинале, причем в одном из этих случаев Надаль отказался выйти на корт еще до старта матча из-за травмы.

В свою очередь, Доминик Тим играет в финале турнира «Большого шлема» впервые в жизни.

«Не думаю, что это настоящий прорыв для меня», — заявил австриец, в отличие от Надаля не ставший скромничать.

Тим напомнил, что два года подряд был полуфиналистом «Ролан Гаррос» (в 2016-м и 2017-м), а финал нынешнего назвал «просто шагом вперед».

Австриец и впрямь хорош на грунте, что не раз отмечал и его будущий противник по финалу.

«Тим — один из сильнейших игроков в мире на грунте», — говорил он буквально вчера.

А статистика их личных встреч, если учесть, что речь идет об играх с Надалем, — впечатляет: три победы Тима в девяти «грунтовых» матчах. Последняя из них зафиксирована на грунте мадридского «мастерса»: четвертьфинал закончился со счетом 7:6, 6:3.

Однако все свои победы Тим одержал на турнирах, которые предполагают проведения не более трех сетов, то есть ни разу не выиграл на «Большом шлеме».

Также очевидно, что Надаль жаждет ему отомстить за поражение на родине, в Мадриде. Отличается испанец и феноменальной чувствительностью к слабостям соперников, как, например, в полуфинале с дель Потро, когда отыграл шесть брейк-пойнтов.

Кроме того, едва ли испанец хочет портить «красивую» статистику финалов «Ролан Гаррос» (10:0). Это всегда важно для спортсменов исторического масштаба, что может подтвердить, например, боксер Флойд Мейвезер

Кроме того, БК «Лига Ставок» называет «очень недурным» вариантом поставить деньги на «В матче будет сыграно три сета» за 1.95 ( Сделать ставку ).

Так как коэффициент на победу Рафаэля Надаля (1.22) слишком низок, даже несерьезен, можно рассмотреть другие варианты. В БК «Лига Ставок» можно обратить внимание на варианты ставок «тотал геймов в матче меньше 34,5» за 2.00 ( Сделать ставку ), «победа Надаля с форой -6,5» за 1.94 ( Сделать ставку ) и «индивидуальный тотал Тима меньше 15,5» за 1.85 ( Сделать ставку ). При их выборе шансы на «куш» не испортит даже тай-брейк в одном из сетов.