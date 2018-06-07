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Полуфиналист «Ролан Гаррос» назвал Сафина своим кумиром
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» назвал Сафина своим кумиром 

RT на русском 7 июня 2018
Полуфиналист «Ролан Гаррос» итальянский теннисист Марко Чеккинато поделился впечатлениями от встречи с экс первой ракеткой мира россиянином Маратом Сафиным.
«Встреча с Маратом — особенный момент для меня. Сафин давно является для меня кумиром, поэтому пообщаться с ним для меня нечто невероятное», — цитирует Чеккинато пресс-служба «Ролан Гаррос».
Чеккинато вышел в полуфинал турнира Большого шлема, где встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Сафин вместе с Евгением Кафельниковы выступает на местном Турнире легенд «Ролан Гаррос».
Ранее пресс-служба «Ролан Гаррос» сообщила, что два четвертьфинальных матча в мужском одиночном разряде перенесены из-за дождя.
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