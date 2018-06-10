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Федерер: с радостью жду начала травяного сезона
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Федерер: с радостью жду начала травяного сезона 

Чемпионат.com 1 час назад
Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от возвращения на корт, которое состоится на турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия). Напомним, что Роджер второй год подряд полностью пропускал грунтовый сезон, и его предыдущий официальный матч состоялся на «Мастерс 1000» в Майами (США).
«Я всегда с радостью и уверенностью жду начала травяного сезона, и мне нравится играть в Штутгарте. Я отлично знаю этот теннисный клуб. Здесь всё здорово, и болельщики отличные», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.
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