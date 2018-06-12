Ещё
13 эйсов помогли Бузэрнеску одолеть Сепеде-Ройг в 1-м круге турнира в Ноттингеме
Далее:
Читайте также:
Ещё

13 эйсов помогли Бузэрнеску одолеть Сепеде-Ройг в 1-м круге турнира в Ноттингеме 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под пятым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Михаэла 13 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Бузэрнеску поспорит с представительницей США Ириной Фалькони (Q).
Чемпионат.com: последние новости
Истомин на двух тай-брейках обыграл Кольшрайбера на старте турнира в Штутгарте Надаль — дель Потро: котировки на полуфинал Открытого чемпионата Франции Александрова выиграет у Рус на старте турнира в Хертогенбосхе, уверены эксперты
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА3
Исход ЧМ в России предрешен83
Овечкин решил не возвращаться в Россию377
Медведева готовится покинуть Россию44
Месси для избранных. Ад на тренировке Аргентины9
Видео
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин назвал фаворитов ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Круче Роналду: Месси сводит Подмосковье с ума
Футбол Статьи
01:57
Смерть дочери известного горнолыжника потрясла Сеть
Зимние виды спорта
00:40
Месси для избранных. Ад на тренировке Аргентины
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение