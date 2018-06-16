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Барти обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Бирмингеме
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Барти обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Австралийка Эшли Барти (1) стала первой финалисткой турнира категории International в Бирмингеме, победив японку Наоми Осаку (3) в двух сетах — 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Барти дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Осаки 5 эйсов, 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
За титул Эшли поспорит либо с британкой Йоханной Контой (4), либо с хорваткой Донной Векич (6). В случае победы Барти окажется в шаге от дебюта в топ-15, став 16-й ракеткой мира.
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