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Барти стала чемпионкой турнира в Ноттингеме, победив Конту
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Барти стала чемпионкой турнира в Ноттингеме, победив Конту 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Австралийка Эшли Барти (1) стала чемпионкой турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), обыграв британку Йоханну Конту (4) в трёх партиях — 6:3, 3:6, 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 7 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойных у Йоханны не было.
Для Эшли это второй титул в карьере в одиночном разряде и первый в сезоне. В начале этого года она стала финалисткой соревнований в Сиднее, где проиграла немке Анжелике Кербер.
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