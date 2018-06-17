Барти стала чемпионкой турнира в Ноттингеме, победив Конту

Австралийка Эшли Барти (1) стала чемпионкой турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), обыграв британку Йоханну Конту (4) в трёх партиях — 6:3, 3:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 7 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойных у Йоханны не было.