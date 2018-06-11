Джорджи уступила Якупович в первом круге на турнире в Ноттингеме

Итальянская теннисистка Камила Джорджи (8) завершила выступление в одиночном разряде на травяном турнире категории International в Ноттингеме (Великобритания). В стартовом матче она уступила словенке Далиле Якупович со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Победительница выполнила 10 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Джорджи 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта. Во втором круге Якупович встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, LD) — Чжэн Сайсай (Китай, Q).