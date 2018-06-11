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Джорджи уступила Якупович в первом круге на турнире в Ноттингеме
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Джорджи уступила Якупович в первом круге на турнире в Ноттингеме 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Итальянская теннисистка Камила Джорджи (8) завершила выступление в одиночном разряде на травяном турнире категории International в Ноттингеме (Великобритания). В стартовом матче она уступила словенке Далиле Якупович со счётом 6:7 (4:7), 2:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Победительница выполнила 10 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Джорджи 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.
Во втором круге Якупович встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, LD) — Чжэн Сайсай (Китай, Q).
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