Осака обыграла Аллертову во втором круге турнира в Ноттингеме

Японская теннисистка Наоми Осака завоевала путёвку в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла чешку Денису Аллертову со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Осака выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Аллертовой 5 двойных ошибок, у румынки нет ни эйсов, ни реализованных брейк-пойнтов.