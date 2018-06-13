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Осака обыграла Аллертову во втором круге турнира в Ноттингеме
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Осака обыграла Аллертову во втором круге турнира в Ноттингеме 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Японская теннисистка Наоми Осака завоевала путёвку в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла чешку Денису Аллертову со счётом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Осака выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Аллертовой 5 двойных ошибок, у румынки нет ни эйсов, ни реализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Осака поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (5), ранее обыгравшей американку Ирину Фалькони (Q).
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