Савиных победила Бёрредж и сыграет с Кабрерой в финале квалификации в Ноттингеме

Россиянка Валерия Савиных (11) вышла в финальный раунд квалификации турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания). В первом круге Валерия обыграла британку Джоди Бёрредж (WC) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 1 час 36 минут. Савиных выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бёрредж 2 подачи навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Следующей соперницей Савиных станет австралийка Лизетт Кабрера (3), разгромившая Александрину Найдёнову из Болгарии (6:1, 6:1).