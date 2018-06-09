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Савиных победила Бёрредж и сыграет с Кабрерой в финале квалификации в Ноттингеме
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Савиных победила Бёрредж и сыграет с Кабрерой в финале квалификации в Ноттингеме 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Валерия Савиных (11) вышла в финальный раунд квалификации турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания). В первом круге Валерия обыграла британку Джоди Бёрредж (WC) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Поединок продолжался 1 час 36 минут. Савиных выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бёрредж 2 подачи навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Следующей соперницей Савиных станет австралийка Лизетт Кабрера (3), разгромившая Александрину Найдёнову из Болгарии (6:1, 6:1).
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