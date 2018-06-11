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Савиных взяла всего 4 гейма у Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме
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Савиных взяла всего 4 гейма у Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Валерия Савиных (Q) проиграла китаянке Дуань Инъин на старте соревнований категории International в Нотттингеме (Великобритания) со счётом 2:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте 52 минуты. Инъин 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Савиных 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Эйсов у Валерии не было.
Следующая соперница Дуань определится в матче между австралийкой Эшли Барти (1) и швейцаркой Стефани Фёгель. Этот поединок состоится во вторник, 12 июня.
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