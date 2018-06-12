Ещё
Векич одолела Тейлор на старте турнира в Ноттингеме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Векич одолела Тейлор на старте турнира в Ноттингеме 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Хорватка Донна Векич (6) пробилась во второй раунд турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), одолев британку Габриэллу Тейлор (WC) со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:3). Во второй и третьей партиях Векич не подала на матч при счёте 5:4.
Поединок продолжался 2 часа 57 минут. Векич выполнила 11 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Тейлор 1 подача навылет, 11 двойных и те же 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.
За выход в четвертьфинал Донна поспорит с белоруской Верой Лапко.
Чемпионат.com: последние новости
Рыбарикова в трёх сетах победила Русе в первом круге турнира в Ноттингеме Надаль сыграл «Матч века» против Супер Марио Соперницей Кудерметовой во втором круге турнира в Хертогенбосхе будет Бенчич
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены137
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова45
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне28
Роскошная Мисс Мундиаль 201819
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым391
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение