Ещё
Симона Халеп о финале «Roland Garros»: «Важно сохранять спокойствие и делать все, что в моих силах»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Симона Халеп о финале «Roland Garros»: «Важно сохранять спокойствие и делать все, что в моих силах» 

Спорт-Экспресс 8 июня 2018
Теннисистка Симона Халеп накануне финала «Roland Garros» со Слоун Стивенс отметила, что в игре ей нужно оставаться спокойной и следовать выбранной тактике, а также рассказала о сильных сторонах своей соперницы. Вчера в полуфинале турнира Халеп в двух сетах одолела Гарбинье Мугурусу — 6:1, 6:4.
— Я знаю, что Стивенс — сильная соперница. Она выполняет мощные удары. Я постараюсь сыграть так, как с Мугурусой, — приводит официальный сайт турнира слова Халеп. — Я буду играть в свой теннис. Это грунт, матчи на нем получаются разными. Никаких ожиданий у меня нет. Я просто постараюсь следовать своей тактике и сохранять позитивный настрой. Я буду сосредоточена на себе, как в каждом матче этого турнира. Важно будет сохранять спокойствие и делать все, что в моих силах. Это отличная возможность и большое испытание для меня. После финала я хочу почувствовать, что выложилась по полной.
Отметим, что Халеп уже дважды играла в финале «Roland Garros»: в 2014 и 2017 годах. Оба раза румынка проиграла, в первый раз Марии Шараповой, во второй — Елене Остапенко.
Финал пройдет 9 июня.
Спорт-Экспресс: последние новости
Умерла 19-кратная победительница турниров Большого шлема Мария Буэно Симона Халеп: "Победа над Шараповой в Риме - лучшая в моей карьере" Исполнилась мечта Весниной и Макаровой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России141
Британцы назвали худший город ЧМ-201856
Самая сексуальная ведущая устроила «провокацию» ради ЧМ10
Плющенко и Медведева показали, как надо играть в футбол
Оставшимся без Олимпиады спортсменам вручили BMW23
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение