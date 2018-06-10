Россиянки заняли 10-е место на этапе МС по регби-7 в Париже

Женская сборная России по регби-7 проиграла команде Ирландии в финальном матче турнира за 9-е место пятого этапа женской Мировой серии, который проходит в Париже (Франция), со счётом 5:10. Ранее в полуфинале россиянки разгромили соперниц из Японии со счётом 38:0.

На этапе российские регбистки финишировали десятыми, а в итоговой турнирной таблице Мировой серии заняли шестое место.

В финале парижского этапа 10 июня встретятся сборные Новой Зеландии и Австралии.

Регби-7. Мировая серия. Женщины. 5-й этап. Париж, Франция Турнир за 9-е место Финал

Ирландия — Россия — 10:5 (0:5).

1/2 финала

Япония — Россия — 0:38 (0:21)