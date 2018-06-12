Сафин: Надаль и Федерер могут играть до 40 лет из-за низкого уровня тенниса

Экс-первая ракетка мира в составе сборной России Марат Сафин поделился мнением о застое в мировом теннисе. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Посмотрите на уровень тенниса — он не растет. Все играют на одинаковом, среднем уровне.

Нужно больше таких новых игроков, как Александр Зверев . Я думаю, что Надаль и Федерер могут играть, пока им обоим не исполнится по 40 лет, потому что никто им всерьез не угрожает", — цитирует Сафина SportKlub.rs.

Сафин является двукратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005), двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006) и победителем 17 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (из них 15 — в одиночном разряде).