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Сафин: Надаль и Федерер могут играть до 40 лет из-за низкого уровня тенниса
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Сафин: Надаль и Федерер могут играть до 40 лет из-за низкого уровня тенниса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-первая ракетка мира в составе сборной России Марат Сафин поделился мнением о застое в мировом теннисе. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Посмотрите на уровень тенниса — он не растет. Все играют на одинаковом, среднем уровне.
Нужно больше таких новых игроков, как Александр Зверев. Я думаю, что Надаль и Федерер могут играть, пока им обоим не исполнится по 40 лет, потому что никто им всерьез не угрожает", — цитирует Сафина SportKlub.rs.
Сафин является двукратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005), двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006) и победителем 17 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (из них 15 — в одиночном разряде).
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финальном поединке Открытого чемпионата Франции.
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