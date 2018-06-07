Надаль: в начале матча Шварцман контролировал игру

«В начале матча мой бэкхенд был не так хорош, а сам я играл слишком далеко за задней линией. Шварцман постоянно был на мяче раньше меня, и чувствовалось, что именно он контролировал большую часть ударов в розыгрыше — это значительно увеличивало его шансы на успех.

Полуфинальный матч уже завтра? Да, так вышло, что я играю практически каждый день, и, надеюсь, я буду готов к следующему матчу. И Чилич, и дель Потро имеют отличную подачу и предпочитают играть агрессивно. Я так же постараюсь играть в атакующий теннис, ведь, если я буду постоянно играть от защиты, выиграть вряд ли получится», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира встретится с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро (5).