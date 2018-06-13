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Блинкова и Калинская не смогли выйти во второй круг турнира в Хертогенбосе
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Блинкова и Калинская не смогли выйти во второй круг турнира в Хертогенбосе 

Спорт-Экспресс 22 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла немке Антонии Лоттнер в первом круге турнира в голландском Хертогенбосе. Игра завершилась в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.
Бельгийка Кирстен Флипкенс обыграла еще одну россиянку Анну Калинскую — 6:3, 6:0  Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Антония Лоттнер (Германия, Q) — Анна БЛИНКОВА (Россия, Q) — 6:2, 3:6, 6:2  Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, WC) — 6:3, 6:0  Арина Соболенко (Белоруссия, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 0:6, 7:5, 6:3
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