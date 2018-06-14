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Донской проиграл во втором круге турнира в Хертогенбосе
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Донской проиграл во втором круге турнира в Хертогенбосе 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Россиянин Евгений Донской проиграл во втором круге турнира в Хертогенбосе французу Ришару Гаске со счетом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.
Следующим соперником Гаске станет победитель встречи Стефанос Циципас (Греция) — Малек Джазири (Тунис).
Хертогенбос (Голландия)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 612 755 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Ришар Гаске (Франция, 2) — Евгений ДОНСКОЙ (Россия) — 6:2, 6:2  Гвидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) — 7:6 (7:4), 6:3  Фелисиано Лопес (Испания, 8) — Жиль Симон (Франция) — 7:6 (8:6), 6:4
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