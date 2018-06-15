Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосе

В полуфинале сербка сыграет с победительницей матча Коко Вандевей (США) — Элисон Риске (США).

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