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Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосе
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Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосе 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Кудерметова в двух сетах уступила теннисистке из Сербии Александре Крунич — 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
В полуфинале сербка сыграет с победительницей матча Коко Вандевей (США) — Элисон Риске (США).
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