8 июня в Париже пройдёт полуфинальный поединок Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (1) и представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро (5). Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 10-кратный победитель «Ролан Гаррос» — 9-5.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — дель Потро на Открытом чемпионате Франции.
Победитель этого поединка в финале «Ролан Гаррос» поспорит либо с итальянцем Марко Чеккинато, либо с представителем Австрии Домиником Тимом (7).