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Шарапова поднялась в рейтинге WTA
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Шарапова поднялась в рейтинге WTA 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на 23-м месте обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Ранее спортсменка занимала 30-ю позицию рейтинга.
На прошлой неделе 31-летняя Шарапова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, уступив Гарбинье Мугурусе.
На первой строчке рейтинга расположилась румынка Симона Халеп, победившая на "Ролан Гаррос", второе место заняла датчанка Каролин Возняцки, а тройку замкнула испанка Мугуруса.
Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 17-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем "Ролан Гаррос".
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