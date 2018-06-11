Надаль возглавил чемпионскую гонку и сохранил лидерство в рейтинге ATP 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сохраняет лидерство в рейтинге ATP. На минувшей неделе 32-летний спортсмен выиграл Открытый чемпионат Франции. Финалист ”Ролан Гаррос” Хуан-Мартин дель Потро поднялся с шестого на четвертое место. Лучший из россиян Андрей Рублев остается на 31-й строчке.
Надаль также вышел в лидеры чемпионской гонки WTA, опередив швейцарца Роджера Федерера и представителя Германии Александра Зверева. Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на семь позиций и теперь занимает 23-е место.
Рейтинг ATP. 11 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770.2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670.3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965.4 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080.5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4950.6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870.7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3835.8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110.10 (10). Джон Иснер (США) — 3070. …31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1371…38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1220…52 (53). Даниил Медведев (Россия) — 974…76 (79). Евгений Донской (Россия) — 726…93 (98). Михаил Южный (Россия) — 616.
Чемпионская гонка ATP. 11 июня
1 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040.2 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020.5 (6). Доминик Тим (Австрия) — 2985.6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2370.7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620.8 (9). Джон Иснер (США) — 1500.9 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380.10 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 1365…23 (30). Карен Хачанов (Россия) — 820…48 (47). Даниил Медведев (Россия) — 562…64 (56). Андрей Рублёв (Россия) — 440..80 (71). Евгений Донской (Россия) — 382.