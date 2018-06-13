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Россиянка Лешковцева вошла в символическую сборную Кубка мира по баскетболу 3х3
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Россиянка Лешковцева вошла в символическую сборную Кубка мира по баскетболу 3х3 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 июня. Россиянка Анна Лешковцева включена в символическую сборную Кубка мира по баскетболу 3х3, который завершился на Филиппинах. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Россиянки завоевали на турнире серебряные медали, не сумев защитить чемпионский титул. В финале во вторник сборная России уступила команде Италии (12:16).
Российскую команду на турнире, помимо Лешковцевой, представляли Анастасия Логунова, Людмила Сапова и Александра Столяр. Последняя заняла второе место в конкурсе дальних бросков — она показала такой же результат, что и победительница, но затратила на попытки больше времени.
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