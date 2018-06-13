Россиянка Лешковцева вошла в символическую сборную Кубка мира по баскетболу 3х3

ТАСС , 13 июня. Россиянка Анна Лешковцева включена в символическую сборную Кубка мира по баскетболу 3х3, который завершился на Филиппинах. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола. Россиянки завоевали на турнире серебряные медали, не сумев защитить чемпионский титул. В финале во вторник сборная России уступила команде Италии (12:16). Людмила Сапова и Российскую команду на турнире, помимо Лешковцевой, представляли Анастасия Логунова Александра Столяр . Последняя заняла второе место в конкурсе дальних бросков — она показала такой же результат, что и победительница, но затратила на попытки больше времени.