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Тренер Серены Уильямс: сняться перед матчем с Шараповой было прекрасной идеей
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Тренер Серены Уильямс: сняться перед матчем с Шараповой было прекрасной идеей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал о решении своей подопечной сняться с "Ролан Гаррос" перед поединком с россиянкой Марией Шараповой. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Сняться с матча с Шараповой было прекрасной идеей Серены. Она не могла подавать. Ей было бы сложно победить без подачи. Также она рисковала получить разрыв мышцы", — заявил тренер.
Муратоглу также отметил, что Уильямс набирает форму и возвращается к прежнему уровню игры.
Ранее сообщалось, что Уильямс успеет восстановиться к Уимблдону.
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