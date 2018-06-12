Тренер Серены Уильямс: сняться перед матчем с Шараповой было прекрасной идеей

"Сняться с матча с Шараповой было прекрасной идеей Серены. Она не могла подавать. Ей было бы сложно победить без подачи. Также она рисковала получить разрыв мышцы", — заявил тренер.

Муратоглу также отметил, что Уильямс набирает форму и возвращается к прежнему уровню игры.

Ранее сообщалось, что Уильямс успеет восстановиться к Уимблдону.