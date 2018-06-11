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Осака в трёх сетах обыграла Викери на старте соревнований в Ноттингеме
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Осака в трёх сетах обыграла Викери на старте соревнований в Ноттингеме 

Чемпионат.com 4 часа назад
Японка Наоми Осака пробилась во второй круг на травяном турнире категории International, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В стартовом матче третья ракетка соревнований обыграла американку Сачию Викери со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
Матч длился 1 час 52 минуты. Осака трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Викери 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 6 упущенных брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований Осака поспорит с победительницей матча Дениса Аллертова (Чехия) — Кристи Эрим Анн (США).
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