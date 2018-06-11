Надаль может пропустить «Уимблдон» после победы на «Ролан Гаррос»

"Мне сейчас трудно об этом думать. Я провел длинный и психологически тяжелый сезон на глине, играл почти все матчи, какие мог, после травмы. Это были напряженные два месяца.

Я бы хотел сыграть на стольких турнирах, на скольких возможно. Но вы понимаете, мне нужно посмотреть, как я буду себя чувствовать в ближайшие дни.

Конечно, переход с глины на траву — огромная перемена. Раньше, когда я был гораздо моложе, я делал это гораздо быстрее, играл турниры подряд.