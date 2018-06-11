Надаль может пропустить «Уимблдон» после победы на «Ролан Гаррос» 

Победитель ”Ролан Гаррос” Рафаэль Надаль не уверен, что примет участие в «Уимблдоне»-2018. Турнир в Великобритании стартует 2 июля.
"Мне сейчас трудно об этом думать. Я провел длинный и психологически тяжелый сезон на глине, играл почти все матчи, какие мог, после травмы. Это были напряженные два месяца.
Я бы хотел сыграть на стольких турнирах, на скольких возможно. Но вы понимаете, мне нужно посмотреть, как я буду себя чувствовать в ближайшие дни.
Конечно, переход с глины на траву — огромная перемена. Раньше, когда я был гораздо моложе, я делал это гораздо быстрее, играл турниры подряд.
В прошлом году я считал, что могу далеко пройти в турнире. Чувствовал, что хорошо играл на траве", — цитирует Надаля Reuters.