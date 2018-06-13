Рафаэль Надаль пропустит травяной турнир в Англии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о том, что будет вынужден пропустить турнир в Лондоне, который проходит на травяном покрытии. Первая ракетка мира объясняет такое решение необходимостью в восстановлении после непростого грунтового сезона.

"Я очень хотел принять участие в турнире, который проходит в Лондоне, — признается Надаль, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт соревнований. — У меня остались приятные воспоминания от него, ведь в 2008-м году я одерживал на нем победу. Но, к сожалению, грунтовый сезон выдался для меня крайне сложным. Такое непростое решение было принято после консультаций с медицинским персоналом — мой организм нуждается в отдыхе".

Напомним, что накануне испанец в 11-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. После триумфального завершения Roland Garros Надаль также признался, что не исключает того, что может пропустить главный травяной турнир «Большого шлема» — Уимблдон, который стартует второго июля.