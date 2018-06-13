Ещё
Рафаэль Надаль пропустит травяной турнир в Англии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рафаэль Надаль пропустит травяной турнир в Англии 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о том, что будет вынужден пропустить турнир в Лондоне, который проходит на травяном покрытии. Первая ракетка мира объясняет такое решение необходимостью в восстановлении после непростого грунтового сезона.
"Я очень хотел принять участие в турнире, который проходит в Лондоне, — признается Надаль, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт соревнований. — У меня остались приятные воспоминания от него, ведь в 2008-м году я одерживал на нем победу. Но, к сожалению, грунтовый сезон выдался для меня крайне сложным. Такое непростое решение было принято после консультаций с медицинским персоналом — мой организм нуждается в отдыхе".
Напомним, что накануне испанец в 11-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. После триумфального завершения Roland Garros Надаль также признался, что не исключает того, что может пропустить главный травяной турнир «Большого шлема» — Уимблдон, который стартует второго июля.
Вести.Ru: последние новости
Тарпищев высказался о поражении Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп обыграла Кербер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Вердаско во втором круге теннисного турнира в Хертогенбосхе
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены484
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей125
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами419
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова86
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение