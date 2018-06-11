Российский теннисист Медведев вышел во второй круг турнира в Нидерландах

За один час три минуты россиянин обыграл индийца Юки Бхамбри со счетом 6:4, 6:1. На счету Медведева десять подач навылет и четыре реализованных брейк-поинта из шести.

Во втором круге 22-летний теннисист сразится с испанцем Фернандо Вердаско

Теннис. Хертогенбосх (Нидерланды). 1-й круг Даниил Медведев (Россия) — Юки Бхамбри (Индия) — 6:4, 6:2