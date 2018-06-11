Российский теннисист Медведев вышел во второй круг турнира в Нидерландах 

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в голландском Хертогенбосхе, сообщает "Советский спорт".
За один час три минуты россиянин обыграл индийца Юки Бхамбри со счетом 6:4, 6:1. На счету Медведева десять подач навылет и четыре реализованных брейк-поинта из шести.
Во втором круге 22-летний теннисист сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
Ранее Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем "Ролан Гаррос".
Теннис. Хертогенбосх (Нидерланды). 1-й круг Даниил Медведев (Россия) — Юки Бхамбри (Индия) — 6:4, 6:2