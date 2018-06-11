Азаренко выступит на турнире в Сан-Хосе, как Серена Уильямс и Шарапова

Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко примет участие в турнире в Сан-Хосе (США). Турнир пройдет с 30 июля по 5 августа. В Сан-Хосе также выступят Серена Уильямс и бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова . Призовой фонд турнира составляет почти 800 тысяч долларов.

«Я несколько раз участвовала в этом турнире, мне всегда нравилось играть здесь. Любители тенниса в Калифорнии всегда демонстрируют мощную поддержку, в основной сетке турнира выступят сильные теннисистки», — цитирует спортсменку официальный сайт турнира.