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Александрова с двух матчболов проиграла Рус в Хертогенбосхе, сделав 18 эйсов
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Александрова с двух матчболов проиграла Рус в Хертогенбосхе, сделав 18 эйсов 

Чемпионат.com 3 часа назад
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение в напряжённом поединке первого круга турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). Екатерина уступила голландке Аранче Рус со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (7:9). По ходу третьей партии россиянка сначала отыграла два матчбола в геймах на своей подаче, а затем упустила два матчбола на тай-брейке.
Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. Рус 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 11. На счету Александровой 18 эйсов, 8 двойных и 2 упущенных брейк-пойнта.
Во втором раунде Рус сыграет с американкой Коко Вандевей (1).
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