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Рыбарикова в трёх сетах победила Русе в первом круге турнира в Ноттингеме
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Рыбарикова в трёх сетах победила Русе в первом круге турнира в Ноттингеме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Словачка Магдалена Рыбарикова (2) стала участницей 1/8 финала турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), победив румынку Елену-Габриэлу Русе (Q) в трёх сетах — 6:0, 3:6, 6:1.
Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Рыбарикова выполнила 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Русе 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Подач навылет у Елены-Габриэлы не было.
Следующей соперницей прошлогодней полуфиналистки Уимблдона станет либо немка Мона Бартель, либо британка Кэйти Суон (Q).
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