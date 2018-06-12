Джокович: «Рад, что вновь сыграю на турнире в Лондоне. Атмосфера прекрасна»

Новак Джокович прокомментировал решение выступить на турнире в Лондоне, который пройдёт с 18 по 24 июня. Спортсмен получил «уайлд-кард».

«Я очень рад, что вновь сыграю на турнире в Лондоне. У меня остались счастливые воспоминания о выходе в финал этих соревнований 10 лет назад и о победе в парном разряде в 2010-м. Травяные корты в Лондоне всегда идеальны, атмосфера прекрасна. С нетерпением жду вновь возможности вновь сыграть перед британскими болельщиками», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.