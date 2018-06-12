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Джокович: «Рад, что вновь сыграю на турнире в Лондоне. Атмосфера прекрасна»
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Джокович: «Рад, что вновь сыграю на турнире в Лондоне. Атмосфера прекрасна» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Новак Джокович прокомментировал решение выступить на турнире в Лондоне, который пройдёт с 18 по 24 июня. Спортсмен получил «уайлд-кард».
«Я очень рад, что вновь сыграю на турнире в Лондоне. У меня остались счастливые воспоминания о выходе в финал этих соревнований 10 лет назад и о победе в парном разряде в 2010-м. Травяные корты в Лондоне всегда идеальны, атмосфера прекрасна. С нетерпением жду вновь возможности вновь сыграть перед британскими болельщиками», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
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