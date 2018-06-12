Теннисист Зверев не уверен, что сыграет на турнире в Галле

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил сомнение по поводу своего участия в турнире категории ATP 500 в Галле. Об этом сообщает «Советский спорт».

Причиной снятия спортсмена с соревнований может стать травма бедра.

"Когда у тебя такая мышечная травма, ничего нельзя сказать наверняка раньше, чем за два — три дня до игры.

Сейчас я буду отдыхать дома и посмотрю, что будет дальше. Надеюсь, ничего серьезного там нет", — цитирует Зверева Tennis World USA.