Теннисист Зверев не уверен, что сыграет на турнире в Галле 

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил сомнение по поводу своего участия в турнире категории ATP 500 в Галле. Об этом сообщает «Советский спорт».
Причиной снятия спортсмена с соревнований может стать травма бедра.
"Когда у тебя такая мышечная травма, ничего нельзя сказать наверняка раньше, чем за два — три дня до игры.
Сейчас я буду отдыхать дома и посмотрю, что будет дальше. Надеюсь, ничего серьезного там нет", — цитирует Зверева Tennis World USA.
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем "Ролан Гаррос".