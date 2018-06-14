Согласно котировкам, Донской уступит Гаске во 2-м круге турнира в Хертогенбосхе

Россиянин Евгений Донской в двух партиях обыграл хорвата Франко Шкугора и вышел во второй раунд соревнований в Хертогенбосхе — 6:3, 6:2. Следующим соперником 28-летнего россиянина 14 июня станет вторая ракетка соревнований француз Ришар Гаске

Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Донского оценивается коэффициентом 4.10, победа с форой «+3,5» гейма — 2.15. Если Гаске сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.25. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.72. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.00.