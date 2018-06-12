Согласно котировкам, Донской выиграет у Шкугора на турнире в Хертогенбосхе

Россиянин Евгений Донской 12 июня сыграет с хорватом Франко Шкугором в первом круге турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Шкугора оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+2,5» гейма — 1.55.

Если Евгений Донской сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.87. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.45.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.20.