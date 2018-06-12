US Open первым из турниров «Большого шлема» оборудует все корты системой видеоповторов

Открытый чемпионат США по теннису станет первым турниром «Большого шлема», на котором все корты турнира будут оборудованы системой мгновенных видеоповторов «Hawk-Eye». Об этом сообщает сотрудник US Open Эш Маршал.

Видеоповторы будут доступны на всех матчах основных сеток одиночного, парного и смешанного разряда.

Ранее это система на многих турнирах использовалась лишь на нескольких кортах и зачастую функционировала лишь на центральных матчах. В 2006 году US Open стал первым турниром из серии «Большого шлема», на котором был внедрён «Hawk-Eye».

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 27 августа по 11 сентября.