Ещё
Эксперты: Крунич не пустит Кудерметову в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты: Крунич не пустит Кудерметову в полуфинал турнира в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 2:6, 6:3. За выход в полуфинал соревнований Кудерметова 15 июня поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич, посеянной под седьмым номером.
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов в этом матче. Победа Кудерметовой оценивается коэффициентом 2.25, победа с форой «+2,5» гейма — 1.83. Если Крунич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.87. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.30.
Чемпионат.com: последние новости
Шарапова сыграет на выставочном турнире в Лондоне перед Уимблдоном Родина вышла в четвертьфинал турнира в Манчестере Согласно котировкам, Донской выиграет у Шкугора на турнире в Хертогенбосхе
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в футбольном «заговоре»362
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018221
Саудовцев накажут за поражение89
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ341
Около «Лужников» проходит эвакуация64
Видео
01:02
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение