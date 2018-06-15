Эксперты: Крунич не пустит Кудерметову в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 2:6, 6:3. За выход в полуфинал соревнований Кудерметова 15 июня поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич , посеянной под седьмым номером.

Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов в этом матче. Победа Кудерметовой оценивается коэффициентом 2.25, победа с форой «+2,5» гейма — 1.83. Если Крунич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.87. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.30.