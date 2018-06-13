Кудерметова прошла Контавейт в первом раунде турнира в Хертогенбосе 

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Анетт Контавейт (6:4, 7:6) в первом раунде турнира WTA в Хертогенбосе (Голландия). Эстонская теннисистка была посеяна под четвертым номером.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия).
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 6:4, 7:6