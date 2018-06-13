Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/8 финала турнира в Хертогенбоше (Голландия) обыграла представительницу Швейцарии, 61-ю ракетку мира Белинду Бенчич со со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась один час 47 минут, за это время 170-я ракетка мира, 21-летняя россиянка 11 раз подала навылет, допустила три ошибки при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а в активе ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с сербкой Александрой Крунич