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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше
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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/8 финала турнира в Хертогенбоше (Голландия) обыграла представительницу Швейцарии, 61-ю ракетку мира Белинду Бенчич со со счетом 6:2, 2:6, 6:3.
Встреча продолжалась один час 47 минут, за это время 170-я ракетка мира, 21-летняя россиянка 11 раз подала навылет, допустила три ошибки при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а в активе ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из восьми.
Таким образом, Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с сербкой Александрой Крунич.
Напомним, на старте турнира россиянка обыграла представительницу Эстонии, 24-ю ракетку мира Анетт Контавейт со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
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