Истомин на двух тай-брейках обыграл Кольшрайбера на старте турнира в Штутгарте

Продолжительность встречи составил 1 час 43 минуты. На счету Истомина 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6. Кольшрайбер выполнил 5 эйсов и 1 раз ошибся при подаче. Шансов взять подачу соперника немец не имел.

Следующим соперником Истомина станет ещё один представитель Германии Флориан Майер

В параллельном матче первого раунда француз Жиль Симон не испытал проблем в игре против итальянца Маттео Виолы — 6:0, 6:3.