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Пуй обыграл Истомина и стал первым полуфиналистом турнира в Штутгарте
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Пуй обыграл Истомина и стал первым полуфиналистом турнира в Штутгарте 

Чемпионат.com 1 час назад
Француз Люка Пуи (2) в матче 1/4 финала травяных соревнований в Штутгарте сумел сломить сопротивление представителя Узбекистана Дениса Истомина — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
Матч продолжался 2 часа 6 минут. На счету Пуя 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12 имевшихся. Истомин отметился 6 подачами навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного из 4-х имевшихся брейк-пойнтов.
Пуй стал первым полуфиналистом соревнований и в следующем раунде встретится с победителем пары Милош Раонич (Канада, 7) — Томаш Бердых (Чехия, 3).
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