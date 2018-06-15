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Гаске на двух тай-брейках одолел Циципаса в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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Гаске на двух тай-брейках одолел Циципаса в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Русские Афины
Француз Ришар Гаске (2) в упорной борьбе оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса (5) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе. Поединок продолжался 2 часа 11 минут. 31-летний уроженец Безье, занимающий 30-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, отыграл все 4 брейк-пойнта и не реализовал ни одной из 5 попыток взять подачу оппонента. Стефанос сделал 9 эйсов при 6 двойных.
В полуфинале соперником Гаске станет австралиец Бернард Томич (Q), переигравший ранее испанца Фернандо Вердаско (4) — 6:4, 7:6 (7:3). Полуфинал пройдёт в субботу, 16 июня.
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