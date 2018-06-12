Циципас, Жазири и Эбден вышли во второй раунд турнира в Хертогенбосхе

Грек Стефанос Циципас (5), тунисец Малек Жазири и представитель Австралии Мэттью Эбден успешно преодолели барьер первого круга травяных соревнований в Хертогенбосхе. Циципас за 1 час и 36 минут обыграл австралийца Джона-Патрика Смита — 3:6, 6:3, 6:4. В следующем раунде Стефанос сыграет с Малеком Жазири, который оказался сильнее ещё одного представителя Австралии Макса Пёрселла — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут. Мэттью Эбден на 1 час и 1 минуту разобрался с одиннадцатым номером посева соревнований американцем Тимом Смычеком — 6:2, 6:3. Его следующим соперником станет люксембуржец Жиль Мюллер (3).